Японское подразделение стримингового сервиса Netflix опубликовало первый полноценный трейлер аниме-сериала "Призрак в доспехах: SAC_2045" (Ghost in the Shell: SAC_2045), премьера которого состоится в апреле.

Об этом сообщили на официальном сайте Netflix.

Аниме-сериал основан на японской манге Ghost in the Shell в стилистике киберпанк.

Главная героиня картины, Мотоко Кусанаги, после авиакатастрофы чуть не погибла, но получила искусственное тело, став киборгом.

Ее коллеги по девятому отделу МВД Японии также улучшены киберимплантами, что способствует их борьбе с киберпреступниками будущего.

Созданием сериала занимался Синдзи Арамаки (Shinji Aramaki) и Кэндзи Камияма (Kenji Kamiyama).

Последний ранее работал над созданием некоторых проектов серии Ghost in the Shell: Stand Alone Complex.

Премьера сериала запланирована на апрель 2020 года.