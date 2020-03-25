Во вторник 25 марта, ряд российских и украинских онлайн-изданий опубликовали материал о том, что в Китае зафиксирована первая смерть от якобы нового хантавируса, вакцины от которого не существует.

При этом ряд изданий ссылались на информацию китайской ежедневной газеты, таблоида Global Times. Однако указанной информации в материалах издания не было.

“На Global Times ни слова о том, что этот вирус новый и что это вообще первая смерть. Там даже написано, что существует вакцина от хантавируса”, — отметили активисты “По той бік новин”.

Хантавирусы — целое семейство вирусов, способных вызывать у людей различные синдромы. О них давно известно медикам. Всемирная организация здравоохранения регистрирует вспышки хантавирусов во всем мире с 2000 года. О погибших пациентах впервые стало известно также 20 лет назад.

“Тогда заболели жители Панамы. Позже, в 2012 году хантавирусом заразились отдыхающие калифорнийского национального парка “Йосемити”. Последние вспышки были в января 2019 года — снова в Панаме и в Аргентине. Только тогда никто не разгонял панику и не писал о “новой напасти”. Например, в США в течение 1993-2017 годов зафиксировано 728 сообщений о легочном синдроме хантавируса. Смерть в Китае — не первая смерть от хантавирусной инфекции. Еще в 2000 году ВОЗ зафиксировала три смерти от легочного синдрома хантавируса во время вспышки в Панаме. И в Китае также умирают от хантавирусов”, — подчеркнули исследователи.

К тому же хантавирус не передается от человека к человеку и заразиться им можно исключительно при контакте с выделениями, слюной или пометом зараженных грызунов. Также от заболевания существует вакцина.

“Случаи заражения в основном случаются в сельской местности, например, лесах, полях и фермах. Летальность может достигать 35-50% . В Китае существуют вакцины от хантавирусная инфекций, однако ни одна из них не была одобрено на международном уровне. Ни в США, ни в Европе вакцины нет”, — отметили авторы проекта “По той бік новин”.