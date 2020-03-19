Ряд украинских СМИ распространили манипулятивную информацию о людях со II группой крови, которые якобы более уязвимы для коронавируса COVID-19.

На данный факт обратил внимание проект “По ту сторону новостей”.

СМИ ссылались на китайских ученых и публикацию издания Global Times, журналисты которого взяли информацию о группе крови с “сайта медицинских исследований Medrxiv”.

В публикациях говорилось, что были взяты образцы анализов у 2173 пациентов трех больниц из Уханя и Шэньчжэня, у которых был подтвержден коронавирус. 206 образцов принадлежали людям, которые умерли от коронавируса. Утверждалось, что, “согласно заключению ученых, люди со второй группой крови имеют наиболее высокий риск заражения коронавирусом”.

Как подчеркивают авторы проекта “По ту сторону новостей”, Medrxiv – это даже не сайт медицинских исследований, а бесплатный онлайн-архив для распространения полных, но еще не опубликованных рукописей (препринтов) в медицинских, клинических и смежных науках о здоровье.

Эти публикации – своеобразные предварительные отчеты о работе, которые не прошли проверку и рецензирование. На сайте Medrxiv прямо указано, что на данный ресурс не следует полагаться в клинической практике и не стоит цитировать обнародованные там публикации в СМИ как доказанную информацию.

“Такое непроверенное исследование по группе крови больных коронавирусом действительно опубликовано на сайте Medrxiv. Однако оно еще не было рецензируемо экспертами, которые оценивают статью и могут выявить слабые стороны в предположениях, методах и выводах. А до этого времени говорить о каких-либо результатах рано”, – подчеркивают авторы проекта “По ту сторону новостей”.