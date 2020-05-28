Некоторые украинские новостные сайты ранее сообщили, что с 1 августа в стране исчезнут банкоматы, что вызвало панику среди населения. На самом деле, это фейк.

В ситуации разбирался проект “По ту сторону новостей”.

Оказалось, что журналисты решили привлечь аудиторию кликабельным заголовком, ведь в тексте новостей ни слова об исчезновении банкоматов.

Согласно девятой части “Положения о ведении кассовых операций”, с 1 августа украинцы смогут получать наличные со своих карт в торговых и развлекательных заведениях, потому не обязательно идти к банкомату.

В Нацбанке решили, что такая возможность будет “способствовать снижению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и увеличению финансовой инклюзии граждан”.

Простыми словами, с 1 августа украинец будет иметь право прийти в кафе или магазин и попросить обналичить определенную сумму с его банковской карты. В каких-то учреждениях ему действительно могут дать наличные, где-то откажут. Отказать могут по разным причинам, но самой распространенной, вероятнее всего, будет отсутствие необходимой суммы в кассе.

При этом, в банкоматах всегда должна быть конкретная сумма наличных, чтобы граждане могли в любой момент снять необходимую сумму в том или ином номинале.