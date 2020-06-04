В соцсетях распространили фото президента США Дональда Трампа с Библией, сравнив его с отфотошопленным снимком Адольфа Гитлера.

Об этом сообщают #Буквы.

На фоне массовых протестов в США в социальных сетях начали распространять коллаж из снимков президента США Дональд Трампа и Адольфа Гитлера. На сравниваемых фото оба политика поднимают вверх правую руку, в которой держат Библию.

Вот примеры постов:

“Как для парня, который не любит, когда его сравнивают с Гитлером, он часто принимает позы Гитлера”.

“Республиканцы стоят за манипулируемым насилием. Они знают, что политически мертвы, агитация как оправдание военного положения — очень распространенная и старая практика в авторитарной книге хитростей”.

“Гитлер когда-то держал Библию, как наш фашист Трамп”.

Кадр с американским лидером, использованный в коллаже, был сделан в понедельник, 1 июня. Тогда Трамп посетил 200-летнюю церковь возле Белого дома. Она была подожжена во время столкновений демонстрантов с полицией на выходных.

Издание The Independent опубликовало видео с мероприятия: