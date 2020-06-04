Об этом сообщают #Буквы.
На фоне массовых протестов в США в социальных сетях начали распространять коллаж из снимков президента США Дональд Трампа и Адольфа Гитлера. На сравниваемых фото оба политика поднимают вверх правую руку, в которой держат Библию.
Вот примеры постов:
“Как для парня, который не любит, когда его сравнивают с Гитлером, он часто принимает позы Гитлера”.
“Республиканцы стоят за манипулируемым насилием. Они знают, что политически мертвы, агитация как оправдание военного положения — очень распространенная и старая практика в авторитарной книге хитростей”.
“Гитлер когда-то держал Библию, как наш фашист Трамп”.
Кадр с американским лидером, использованный в коллаже, был сделан в понедельник, 1 июня. Тогда Трамп посетил 200-летнюю церковь возле Белого дома. Она была подожжена во время столкновений демонстрантов с полицией на выходных.
Издание The Independent опубликовало видео с мероприятия:
Отметим, в настоящее время Twitter уже начал помечать посты с этим фотоколлажем, как содержащие неправдивую информацию.
- Напомним, уже шесть дней в США и за их пределами не утихают протесты против расизма и полицейской агрессии, спровоцированные убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими.
- Президент США Дональд Трамп сравнил участников массовых беспорядков в США, с членами антифашисткой организации “Антифа”, которую он ранее предлагал признать террористической. Затем — обвинил движение “Антифа” в массовых беспорядках.