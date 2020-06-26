Народный депутат от фракции "Слуги народа" Людмила Буймистер выступила с заявлением, что Национальный банк зарабатывает миллионы на копейках, ее высмеяли.

Об этом написал на своей странице в Facebook специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

“В то время, как другие государства привлекают кредиты под 3% годовых, Нацбанк Украины берет эти деньги в долг под 10-15% через выпуск облигаций. Потом раздает их госбанкам или размещает на депозитах. Поэтому процентные ставки по кредитам в Украине такие высокие. Эти деньги Нацбанк прокручивает внутри своей системы, получая по 23 миллиона долларов на каждой копейке”, – заявила Буймистер.

На это Фурса ответил, что увидел “самую феерическую ересь на экономическую тему”.

“Нельзя просто закопать такой талант депутата. Человек явно в будущем готов возглавить то ли Минфин, то ли Нацбанк, а может сразу и ФРС. Если кто-то понял, как можно заработать на копейке 23 млн долларов, помогите понять. А то никак не могу оценить всю красоту этой схемы”, – написал он.

В свою очередь Виктор Трегубов обратил внимание на то, что народный депутат зачитала свое видеообращение на русском языке.

“Людмила не смогла выучить украинский язык на уровне, достаточном для чтения текста с телесуфлера. Это логично, ведь Людмила родилась в городе-герое Москве и закончила МГИМО по блату”, – написал он.

Трегубов саркастически подчеркнул, что депутат от “Слуги народа” советует “напечатать очень-очень много денег и просто всем раздать”.