Об этом написал на своей странице в Facebook специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.
“В то время, как другие государства привлекают кредиты под 3% годовых, Нацбанк Украины берет эти деньги в долг под 10-15% через выпуск облигаций. Потом раздает их госбанкам или размещает на депозитах. Поэтому процентные ставки по кредитам в Украине такие высокие. Эти деньги Нацбанк прокручивает внутри своей системы, получая по 23 миллиона долларов на каждой копейке”, – заявила Буймистер.
На это Фурса ответил, что увидел “самую феерическую ересь на экономическую тему”.
“Нельзя просто закопать такой талант депутата. Человек явно в будущем готов возглавить то ли Минфин, то ли Нацбанк, а может сразу и ФРС. Если кто-то понял, как можно заработать на копейке 23 млн долларов, помогите понять. А то никак не могу оценить всю красоту этой схемы”, – написал он.
В свою очередь Виктор Трегубов обратил внимание на то, что народный депутат зачитала свое видеообращение на русском языке.
“Людмила не смогла выучить украинский язык на уровне, достаточном для чтения текста с телесуфлера. Это логично, ведь Людмила родилась в городе-герое Москве и закончила МГИМО по блату”, – написал он.
Трегубов саркастически подчеркнул, что депутат от “Слуги народа” советует “напечатать очень-очень много денег и просто всем раздать”.
- Инфляция в Украине в январе 2020 года составила 0,2% по сравнению с 1% в январе 2019 года, что привело к ее снижению в годовом измерении до 3,2% с 4,1%.