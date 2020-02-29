Об этом сообщает KCNA.
Учения состоялись 28 февраля недалеко от морского побережья.
В качестве мишени для нанесения удара был выбран небольшой остров, который в результате стрельб “с оглушительным громом превратился в море огня”.
В ходе учений отрабатывались маневрирование, нанесение объединенного огневого удара оборонительных частей фронта. Также отрабатывалось умение командования координировать совместные действия различных родов войск.
Ким Чен Ын сказал по окончанию учений, что остался доволен боеспособностью подразделений и заявил, что маневры доставили ему “большое удовольствие”.
До этого учения проводились в ноябре прошлого года. Тогда Ким Чен Ын лично руководил учениями по высадке воздушного десанта.
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