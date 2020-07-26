Власти Северной Кореи объявили чрезвычайную ситуацию и закрыли пограничный город после того, как туда приехал человек с подозрением на коронавирус. Он вернулся из Южной Кореи.

Об этом сообщает Reuters.

До этого момента власти КНДР не признавали случаев COVID-19.

Лидер КНДР Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро в ответ на то, что он назвал “критической ситуацией, о которой можно сказать, что злобный вирус проник в страну”.

Местные СМИ написали о том, что мужчина с подозрением на коронавирус, жил в Южной Корее на протяжении трех лет, а теперь решил вернуться. Он пересек границу нелегально.

Прошел ли мужчина тест на коронавирус – неизвестно. В сообщении указали, что после нескольких медицинских проверок секрета верхних дыхательных органов и крови этого человека был получен неопределенный результат, что побудило чиновников изолировать его.

Также сообщается, что в связи с этим случаем Северная Корея планирует обратиться к миру за помощью, возможно, за гуманитарной.