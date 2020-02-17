В Северодонецке произошла драка между помощником депутата Верховной Рады и депутатом местного совета.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что полиция открыла дело по факту драки перед зданием Северодонецкого городского совета.

Отмечается, что после потасовки оба мужчины обратились в полицию с заявлениями о причинении телесных повреждений.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 125 УК Украины “Умышленное легкое телесное повреждение”.

Местный сайт “Час Пик” уточняет, что участники драки – депутат Лисичанского горсовета Иван Полупанов и помощник депутата от “Слуги народа” Лизы Богуцкой Вячеслав Шевчук.