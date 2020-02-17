Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.
Сообщается, что полиция открыла дело по факту драки перед зданием Северодонецкого городского совета.
Отмечается, что после потасовки оба мужчины обратились в полицию с заявлениями о причинении телесных повреждений.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 125 УК Украины “Умышленное легкое телесное повреждение”.
Местный сайт “Час Пик” уточняет, что участники драки – депутат Лисичанского горсовета Иван Полупанов и помощник депутата от “Слуги народа” Лизы Богуцкой Вячеслав Шевчук.
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