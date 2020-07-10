Об этом сообщила пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Уточняется, что в целом полигон отходов обеспечен необходимой емкостью воды и противопожарными средствами, однако из-за пожаров в Луганской области персонал полигона был эвакуирован еще 7 июля.

“Вернувшись, рабочие увидели, что отходы загорелись на значительной площади полигона. Сегодня там работают пожарные северодонецкого управления ГСЧС, однако их сил явно недостаточно для обуздания возгорания на такой большой площади. А продолжение горения исключает возможность вывоза сюда твердых бытовых отходов из города”, – сказано в сообщении.