Об этом сообщила пресс-служба Северодонецкого городского совета.
Уточняется, что в целом полигон отходов обеспечен необходимой емкостью воды и противопожарными средствами, однако из-за пожаров в Луганской области персонал полигона был эвакуирован еще 7 июля.
“Вернувшись, рабочие увидели, что отходы загорелись на значительной площади полигона. Сегодня там работают пожарные северодонецкого управления ГСЧС, однако их сил явно недостаточно для обуздания возгорания на такой большой площади. А продолжение горения исключает возможность вывоза сюда твердых бытовых отходов из города”, – сказано в сообщении.
- Ранее сообщалось, что масштабный пожар в Луганской области распространился на село Смоляниново Новоайдарского района. Огонь уничтожил несколько десятков жилых домов, погиб местный житель.
- Предварительно погибли четыре и пострадали девять человек.
- Позже Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пожары в Луганской области удалось локализовать.
- По одной из версий пожар мог начаться из-за обстрела боевиков.
- Утром 9 июля в Луганской области определили чрезвычайную ситуацию регионального уровня.