Группа украинцев перелезла через забор на пропускном пункте "Шегини" на польско-украинской границе в то время, как на месте проходил брифинг пограничников. Нарушителей оштрафовали.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, 14 июня во Львовской области в пункте пропуска пешеходов из Украины в Польшу “Шегини” образовались большие очереди. В связи с этим Госпогранслужба обратилась к гражданам с просьбой украинско-польскую границу через другие пункты пропуска.

В понедельник, 15 июня, и.о. начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Алексей Гавель провел брифинг, посвященный ситуации на пункте пропуска. Гавель сообщил, что причиной задержек является то, что польские пограничники проводят очень тщательную проверку, которая занимает много времени.

Трансляцию брифинга вел медиа-хаб “Твоє місто”. Журналистам хаба удалось запечатлеть, как во время выступления пограничников группа лиц перелезла через забор на территории пункта пропуска.

Видеозапись инцидента распространилась в Сети. Спустя два дня в Западном управлении Госпогранслужбы отреагировали. Пограничники сообщили, что “покорители забора” были оштрафованы.

“Двое граждан Украины, после прохождения всех видов контроля с украинской стороны, последовали на выход из Украины в направлении польского пункта пропуска “Медыка”. Однако, через некоторое время они перелезли через забор и направились на паспортный контроль на вход в Украине, чем нарушили режим в пункте пропуска. Факт правонарушения был выявлен пограничным нарядом, а данных лиц привлекли к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 202 КУоАП. […] В итоге каждый из них заплатил штраф в размере 170 гривен”, — проинформировали в управлении.

Отметим, что на видеозаписи зафиксированы три человека, которые находились возле забора, однако оштрафованы были двое. Местное издание ZAXID.NET сообщило, что ими оказались 40-летняя женщина и 39-летний мужчина из Черкасской области. Свои действия нарушители объяснили тем, что оценили размер очереди на пункте пропуска в Польшу и решили вернуться домой.