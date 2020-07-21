В Шевченковском суде Киева обнаружили COVID-19

Об этом сообщили в пресс-службе суда в Facebook.

“Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, у одного из работников Шевченковского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. Работников, непосредственно контактировавших с больным, отправили на самоизоляцию, с их последующим тестированием на COVID-19”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас руководство суда решает вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мер в суде.

Шевченковский райсуд продолжает работать в штатном режиме для обеспечения каждому доступа к правосудию.

В то же время в суде призывают посетителей воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений.

Там также просят граждан отнестись с пониманием к временным профилактическим мерам и предлагают им воспользоваться возможностью представить свои заявления или другие обращения в суд через почтовый ящик размещенный в фойе суда, сервисы “Электронного суда”, посредством почтовой связи, электронной почты inbox @sh .ki.court.gov.ua, факса и тому подобное.