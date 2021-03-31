Об этом сообщают #Буквы.
Так в учебнике “История Украины” для 10 класса учреждений общего среднего образования авторства Алексея Струкевича под издательством “Грамота” четко видно, что карта Украины изображена без полуострова Крым.
Такая же карта, только в другой цветовой гамме, размещена и учебнике для 9-го класса этого же автора.
- В украинском учебнике по химии за 9 класс поместили информацию о том, что сода имеет профилактические и лечебные свойства при раке. Так, в конце первого параграфа “Основные классы неорганических соединений” поместили информацию о соде и раке, взятую с сайта Ассоциации пенсионеров.
- В Министерстве образования Украины прокомментировали скандальный совет о “лечении” онкологических заболеваний пищевой содой, который опубликовали в учебнике по химии для 9 класса. В частности, в ведомстве заявили, что информация о влиянии пищевой соды на здоровье в школьном учебнике будет способствовать развитию критического мышления у учеников. Также в МОН добавили, что пока нет оснований для отмены из учебника грифа “рекомендовано Министерством”.