В школьных учебниках по истории Украины для 9 и 10 класса нашли карту Украины без оккупированного Крыма.

Об этом сообщают #Буквы.

Так в учебнике “История Украины” для 10 класса учреждений общего среднего образования авторства Алексея Струкевича под издательством “Грамота” четко видно, что карта Украины изображена без полуострова Крым.

Такая же карта, только в другой цветовой гамме, размещена и учебнике для 9-го класса этого же автора.