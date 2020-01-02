Об этом рассказал в эфире “Радио Крым.Реалии” глава “Крымскотатарского ресурсного центра”, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

По его словам, в последней школе, где еще изучался украинский язык (в Феодосии), его уже не преподают.

“Единственная школа, где изучается украинский язык, работает в Феодосии, но по данным местных жителей и это неправда, язык там не изучают”, – подчеркнул Бариев.

Он уточнил, что также осуществляются попытки закрытия крымскотатарских школ: в прошлом году изменился статус 16 из них.

“В 2019 году продолжались попытки закрытия крымскотатарских школ, и только по официальным данным изменился статус 16 из них: 7 школ остались со статусом крымскотатарского языка, 5 школ перевели на двуязычное образование, остальные 4 школы стали общеобразовательные. Когда мы получили решение Международного суда ООН в Гааге, и России не удалось оспорить его, нам стали сообщать о том, что в школах стали инициировать подачу заявлений родителями крымскотатарских учеников, для того чтобы они могли изучать язык факультативно”, – рассказал Бариев.

По его мнению, оккупационная “власть” будет искать альтернативные способы “показать международному сообществу, что якобы коллективные права крымскотатарского народа в связи с запретом Меджлиса не нарушены”.

“Но мы настаиваем на том, что Меджлис и Курултай – единственный представительный орган, избранный демократическим путем”, – отметил Бариев.

“Стоит сказать, что продолжается политика вытеснения неугодных Российской Федерации граждан – в первую очередь крымских татар и проукраинских граждан разных национальностей. Таким образом, продолжается процесс замещения населения”, – добавил он.