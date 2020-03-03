Об этом в Telegram сообщил мэр города Геннадий Кернес.

По его словам, в Харькове создан штаб с медиками, спасателями, эпидемиологами. На сегодня нет необходимости вводить карантин в городе.

“Сейчас общая задача – профилактика. В школах будет контрольный медосмотр, на работе с гриппом тоже нечего делать, это вопрос ответственности каждого”, – отметил Кернес.