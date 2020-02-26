Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

“Наше образование долго наследовало советскую парадигму, и предмет “Защита Отечества” – одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета “Защита Отечества” на “Защита Украины”. Это важный акцент, и я рада, что мы наконец его поставили. Теперь не менее важная задача – улучшать содержание этого предмета и материально-техническое обеспечение школ”, – заявила министр Анна Новосад.

Сообщается, что “Защита Украины” является обязательным для изучения предметом в 10-11 классах. Его цель – предоставить ученикам необходимые умения и знания для защиты страны.

“Важно, чтобы цели, которые мы закладываем в конкретный предмет, в частности и в обновленный “Защита Украины”, отображались и в учебниках, по которым обучаются ученики. Так, изменения станут системными и содержательными. Именно для этого мы начали изменение подходов к экспертизе и изготовлению учебников. Полная трансформация будет продолжаться несколько лет, но для нас чрезвычайно важно сделать этот процесс качественно”, – добавила министр.