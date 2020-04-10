В городе Шостка (Сумская область) 12-летняя девочка заразилась коронавирусом во время игры на детской площадке.

Об этом сообщил в Facebook мэр Шостки Николай Нога.

Сегодня Сумской областной лабораторный центр подтвердил заболевание коронавирусом 12-летней девочки из Шостки. По словам городского головы, ребенок заразился во время игры на детской площадке.

“Она гуляла на детской площадке (ул. Рабочая) вместе с 9-летней подружкой, заболевание которой было подтверждено ранее. […] Девочки просто погуляли вместе менее часа. Прогулка принесла большую неприятность для родных и близких, которых более 10. Все они теперь находятся в зоне риска”, — отметил он.

В связи с этим мэр напомнил гражданам о необходимости соблюдать правила карантина.

“Убедительно прошу еще раз соблюдать условия карантина. Детские площадки закрыты в городе для посещения. Впереди Вербное воскресенье и Пасху. Прошу каждого отнестись с пониманием к ситуации и соблюдать правила карантина. Богу молится в такие сложные времена нужно еще чаще, но условия карантина нарушать опасно!”, — подчеркнул он.