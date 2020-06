Об этом сообщила британская служба BBC.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Глазго в гостинице, которая расположена в центре.

Сообщается, что в результате нападения погибли как минимум трое человек. Они были ранены нападавшим на лестничной клетке.

В данный момент на месте происшествия присутствуют несколько автомобилей скорой помощи и полицейских машин.

Также отмечается, что полицейские вынуждены были застрелить нападавшего.

Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George St. Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting. pic.twitter.com/OSnbyJXDLR

— Linda Sinclair (@lindajsinclair) June 26, 2020