Об этом сообщила британская служба BBC.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Глазго в гостинице, которая расположена в центре.

Сообщается, что в результате нападения погибли как минимум трое человек. Они были ранены нападавшим на лестничной клетке.

В данный момент на месте происшествия присутствуют несколько автомобилей скорой помощи и полицейских машин.

Также отмечается, что полицейские вынуждены были застрелить нападавшего.

  • В ночь на понедельник, 15 июня, в Володарской районной больнице Киевской области мужчина смертельно ударил ножом врача. Нападение произошло после того, как мужчину доставили в больницу при помощи полиции.