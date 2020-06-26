Об этом сообщила британская служба BBC.
Уточняется, что инцидент произошел в городе Глазго в гостинице, которая расположена в центре.
Сообщается, что в результате нападения погибли как минимум трое человек. Они были ранены нападавшим на лестничной клетке.
В данный момент на месте происшествия присутствуют несколько автомобилей скорой помощи и полицейских машин.
Также отмечается, что полицейские вынуждены были застрелить нападавшего.
Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George St. Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting. pic.twitter.com/OSnbyJXDLR
— Linda Sinclair (@lindajsinclair) June 26, 2020
- В ночь на понедельник, 15 июня, в Володарской районной больнице Киевской области мужчина смертельно ударил ножом врача. Нападение произошло после того, как мужчину доставили в больницу при помощи полиции.