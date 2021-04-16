Про це йшлося в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

“Рівень військової загрози навколо українських кордонів зріс. Але на цей час критична лінія не перейдена”, — запевнив Наєв.

Командувач ОС зазначив, що для наступу Росія має спочатку сформувати біля кордону ударні групи, але таких зараз немає.

“[Розгортання польових шпиталів] це одна з ознак приготування до ворожих дій. Дійсно, зараз польові шпиталі розгорнуті, але […] мають бути створені ударні групи, тобто війська мають бути вишикувані у бойовий порядок, здійснити заходи приготування до наступу. На цей час таких ознак немає, ударні групи не створені, всі підрозділи знаходяться у базових таборах та на полігонах, здійснюють заходи підготовки, що військовою мовою називається “демонстрація сили” , — зазначив він.

Що відбувається на кордоні України та РФ?

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході та на півдні.

Міжнародна група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) встановила, що Росія розгорнула великий польовий військовий табір біля кордону з Україною.

Міністр оборони України Андрій Таран розповів про чотири ймовірні цілі Російської Федерації, що стоять за стягуванням військ до українського кордону та в окупованому Криму. Реакція міжнародної спільноти на дії РФ Голова МЗС Франції Ле Дріан закликав Росію надати роз’яснення щодо посилення військ поблизу кордону України. Однак представники Росії відмовилися брати участь у спеціальному засіданні ОБСЄ задля пояснення фактів нарощування військ біля українського кордону.

Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) зважаючи на це привело в максимальну боєготовність армію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністри закордонних справ країн Великої сімки закликали Росію припинити нарощування військової міці поблизу кордону України. З аналогічною заявою виступили міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та України. На тлі цих подій президент США Джо Байден ініціював та провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Байден висловив стурбованість та закликав Росію до деескалації.

15 квітня Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову, за підсумками якої закликали Росію забрати свої війська від східного українського кордону.