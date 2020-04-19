В американском штате Нью-Йорк гражданам разрешили заключать браки дистанционно в режиме онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Эндрю Куомо.

Так, из-за пандемии коронавируса церемонии бракосочетания теперь можно проводить посредством видеоконференций.

Подобная практика запрещена действующим законодательством штата, но распоряжение губернатора временно приостановит действие закона, который требует личных визитов для бракосочетания.

В связи с карантином брачные бюро в Нью-Йорке временно закрыты.