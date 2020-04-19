Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Эндрю Куомо.
Так, из-за пандемии коронавируса церемонии бракосочетания теперь можно проводить посредством видеоконференций.
Подобная практика запрещена действующим законодательством штата, но распоряжение губернатора временно приостановит действие закона, который требует личных визитов для бракосочетания.
В связи с карантином брачные бюро в Нью-Йорке временно закрыты.
- В штате Нью-Йорк зарегистрировано наименьшее количество смертей вследствие заражения коронавирусом COVID-19 за сутки на протяжении последних двух недель.