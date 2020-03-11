Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По словам губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, в Нью-Рошеле, пригороде Нью-Йорка, расположенном в округе Уэстчестер, зарегистрировано 108 случаев коронавируса. Во всем штате — 173 случая.

“Нью-Рошель — особая проблема. Это то, что они называют кластером. Цифры росли, цифры продолжали расти, цифры неуклонно растут, и нам нужна специальная стратегия общественного здравоохранения для Нью-Рошеля”, — сказал Куомо.

Эпицентром вспышки в городе считают местную синагогу. Потому местные власти хотят создать своеобразную “зону сдерживания” с радиусом в 1 милю (около 1,6 км), в центре которого — синагога.

“То, что мы собираемся сделать, — это сфокусироваться на области вокруг места расположения большинства случаев в Нью-Рошеле. Многие случаи передачи имеют тенденцию происходить на географической основе”, —добавил Куомо.

Это значит, что большие объекты и школы в этом районе будут закрыты в течение двух недель, начиная с 12 марта. Доставку продуктов, лекарств, уборку общественных мест и другие задачи будет осуществлять национальная гвардия.