На территории штата Вашингтон, где зафиксирован первый в США смертельный случай коронавируса COVID-19, объявлено чрезвычайное положение.

Об этом сообщает The New York Times.

Режим ЧП объявил губернатор региона Джей Инсли.

Он поручил государственным органам использовать “все необходимые ресурсы” для подготовки и реагирования на вспышку коронавируса.

Как пишет газета, чрезвычайное положение также позволяет привлекать, в случае необходимости, Вашингтонскую национальную гвардию.

“Мы будет продолжать работать до того дня, пока никто не умрет от этого вируса”, — заявил губернатор.

Газета также пишет, что в штате Вашингтон сейчас более 50 человек находится в лечебном учреждении с подозрением на коронавирусную инфекцию. Их проверяют медики.

Представители здравоохранения также сообщили о двух случаях заражения вирусом COVID-19. Одна из больных — 40-летняя женщина, которая находится в удовлетворительном состоянии в больнице, а другая — женщина старше 70 лет. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Никто из них, как отмечается, не ездил за границу.

Также представители здравоохранения уточнили, что первой жертвой COVID-19 в Вашингтоне стал мужчина в возрасте 50 лет. У него не было недавних поездок в очаги распространения коронавируса, или контактов с инфицированными.