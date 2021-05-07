В американському штаті Каліфорнія вперше в історії зменшилася кількість населення. З 2020 по 2021 рік кількість жителів штату скоротилася на 182 тисячі. На це вплинули три фактори.

Про це свідчать офіційні дані щодо перепису населення в штаті.

Скорочення населення на 182 тисячі осіб – це 0,46%. Загалом, в Каліфорнії тепер проживає 39,5 млн осіб.

На історичне зменшення кількості населення в штаті вплинули три фактори: зниження рівня народжуваності, суттєве зменшення кількості нових мігрантів (через призупинене авіасполучення), збільшення смертності населення внаслідок пандемії коронавірусу.

Нові дані щодо кількості населення в штаті було зафіксовано в січні 2021 року.

Каліфорнія стала штатом у 1850 році. Кількість населення на території штату різко зросла після Другої світової війни, оскільки в штаті відкрили багато об’єктів оборонної та аерокосмічної промисловості, де люди змогли отримати роботу. Новий період розквіту штату почався в 1990-х роках, коли технологічні компанії створили там Кремнієву долину.

В документі сказано, що протягом останніх 30 років зі штату поїхало більше людей, аніж приїхало з інших штатів. Це вдавалося компенсувати шляхом народжуваності та міжнародної міграції.

Через коронавірус до штату майже не приїжджали емігранти, а також довелося поїхати іноземним студентам. Таких було 29%, тобто 53 тисячі осіб. Внаслідок коронавірусу в штаті померло близько 51 тис. осіб, що на 19% більше рівня смертності протягом останніх трьох років.

В травні наступного року влада Каліфорнії опублікує нові дані. Вони очікують, що штат знову отримає статус найбільш густонаселеного до кінця 2021 року.