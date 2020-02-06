В Швеции из-за пожара на шахте под землей оказались заблокированными 130 людей.

Об этом сообщает шведский канал SVT.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Гарпемберг.

Из-за возгорания оборудования шахты 130 людей оказались в ловушке под землей на глубине 852 метров.

“Дым и пожар в шахте – это всегда серьезно. В данном случае речь идёт о машине, которая загорелась, в результате чего произошло задымление. Работник, который управлял машиной, находится в укрытии, как и другие люди, которые работали в этом месте”, – заявил представитель предприятия.

Сообщается, что в данный момент сотрудников пытаются эвакуировать с помощью лифта.

Шахта оборудована 46 помещениями для укрытия, запаса воздуха в которых хватает на 8 часов для 239 людей.