Об этом сообщает Bloomberg.
На данный момент уровень безработицы в стране без учета сезонных колебаний достиг 8,2% и может возрасти до 17%. Этот показатель гораздо выше прогнозируемого в начале эпидемии.
Прогнозируют, что в перспективе он может возрасти до 17%, если уровень спроса на товары и услуги в стране не вернется к прежним показателям.
В Швеции планируют значительно упростить процедуру увольнения сотрудников, что также может привести к росту безработицы.
С начала эпидемии в Швеции более 34 тысяч граждан переболели коронавирусом. Более 4 тысяч заболевших пациентов умерли.
Медики отмечают, что уровень смертности в Швеции, где не было карантина, существенно превышает аналогичный показатель в Норвегии, Дании и Финляндии, то есть в других странах Скандинавии.
- Во Всемирной организации здравоохранения признали, что шведский подход к борьбе с коронавирусом следует брать в пример, чтобы вернуться к нормальной жизни.
- Министр иностранных дел Швеции Энн Линде считает, что страна действовала прагматично, решив не вводить общенациональный карантин из-за эпидемии коронавируса. Так, Агентство общественного здравоохранения изначально заявляло, что их стратегия – создание “коллективного иммунитета” от нового типа коронавируса, а не введение многочисленных запретов и ограничений на национальном уровне.