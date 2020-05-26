В Швеции вырос уровень безработицы, а также возникли другие сложности, связанные с масштабным экономическим кризисом. Это произошло, несмотря на то, что в стране не вводили особые карантинные ограничения во время эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg.

На данный момент уровень безработицы в стране без учета сезонных колебаний достиг 8,2% и может возрасти до 17%. Этот показатель гораздо выше прогнозируемого в начале эпидемии.

Прогнозируют, что в перспективе он может возрасти до 17%, если уровень спроса на товары и услуги в стране не вернется к прежним показателям.

В Швеции планируют значительно упростить процедуру увольнения сотрудников, что также может привести к росту безработицы.

С начала эпидемии в Швеции более 34 тысяч граждан переболели коронавирусом. Более 4 тысяч заболевших пациентов умерли.

Медики отмечают, что уровень смертности в Швеции, где не было карантина, существенно превышает аналогичный показатель в Норвегии, Дании и Финляндии, то есть в других странах Скандинавии.