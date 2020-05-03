В Швеции просто посреди поля будет работать необычный ресторан, предназначенный только для одного посетителя.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Ресторан “Bord For En” (“Стол для одного”) расположен посреди поляны в Вермланде (примерно в 350 километрах от Стокгольма). “Заведение” состоит всего лишь из одного стола и одного стула. И там нет официантов: блюда будут отправлять к столику в корзинке на веревке.

A pop-up restaurant in Sweden will serve solo diners only. The promise and premise is no interaction with others, and only one person per day will be served. https://t.co/wujrfXEt4C pic.twitter.com/3SqozUZ7Em — CNN (@CNN) May 2, 2020

Оригинальный способ порадовать гурманов в условиях эпидемии коронавируса придумала шведская пара Расмус Перссон и Линда Карлссон. Так, несколько недель тому назад их решили навестить пожилые родители Линды.

Стоит отметить, что власти Швеции выпустили рекомендации, а не категорические ограничения в отношении социального дистанцирования.

Несмотря на это, пара, опасаясь за здоровье родственников в условиях вспышки коронавируса, решила накрыть для них столик к обеду отдельно в саду. Перссон, бывший шеф-повар, приготовил еду и подал ее через окно к красиво накрытому столу, сообщает издание Insider.

Впоследствии родилась идея организовать что-то подобное и для других людей.

Оригинальный ресторан откроется 10 мая и будет действовать до 1 августа. За день там будут принимать лишь одного посетителя.

Гостям предложат меню из трех блюд: в частности, картофельные оладьи в шведском стиле со сметаной; крокеты из сладкой кукурузы с морковно-имбирным пюре; на десерт — пропитанная джином черника. К каждому блюду предложат безалкогольный местный напиток.

Хозяева заверили, что не разрешат посторонним людям наблюдать за посетителями.