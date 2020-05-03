Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Ресторан “Bord For En” (“Стол для одного”) расположен посреди поляны в Вермланде (примерно в 350 километрах от Стокгольма). “Заведение” состоит всего лишь из одного стола и одного стула. И там нет официантов: блюда будут отправлять к столику в корзинке на веревке.
A pop-up restaurant in Sweden will serve solo diners only. The promise and premise is no interaction with others, and only one person per day will be served. https://t.co/wujrfXEt4C pic.twitter.com/3SqozUZ7Em
— CNN (@CNN) May 2, 2020
Оригинальный способ порадовать гурманов в условиях эпидемии коронавируса придумала шведская пара Расмус Перссон и Линда Карлссон. Так, несколько недель тому назад их решили навестить пожилые родители Линды.
Стоит отметить, что власти Швеции выпустили рекомендации, а не категорические ограничения в отношении социального дистанцирования.
Несмотря на это, пара, опасаясь за здоровье родственников в условиях вспышки коронавируса, решила накрыть для них столик к обеду отдельно в саду. Перссон, бывший шеф-повар, приготовил еду и подал ее через окно к красиво накрытому столу, сообщает издание Insider.
Впоследствии родилась идея организовать что-то подобное и для других людей.
Оригинальный ресторан откроется 10 мая и будет действовать до 1 августа. За день там будут принимать лишь одного посетителя.
Гостям предложат меню из трех блюд: в частности, картофельные оладьи в шведском стиле со сметаной; крокеты из сладкой кукурузы с морковно-имбирным пюре; на десерт — пропитанная джином черника. К каждому блюду предложат безалкогольный местный напиток.
Хозяева заверили, что не разрешат посторонним людям наблюдать за посетителями.
- Во Всемирной организации здравоохранения признали, что шведский подход к борьбе с коронавирусом следует брать в пример, чтобы вернуться к нормальной жизни.
- Министр иностранных дел Швеции Энн Линде считает, что страна действовала прагматично, решив не вводить общенациональный карантин из-за эпидемии коронавируса. Так, Агентство общественного здравоохранения изначально заявляло, что их стратегия – создание “коллективного иммунитета” от нового типа коронавируса, а не введение многочисленных запретов и ограничений на национальном уровне.