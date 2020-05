Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Ресторан “Bord For En” (“Стол для одного”) расположен посреди поляны в Вермланде (примерно в 350 километрах от Стокгольма). “Заведение” состоит всего лишь из одного стола и одного стула. И там нет официантов: блюда будут отправлять к столику в корзинке на веревке.

A pop-up restaurant in Sweden will serve solo diners only. The promise and premise is no interaction with others, and only one person per day will be served. https://t.co/wujrfXEt4C pic.twitter.com/3SqozUZ7Em

— CNN (@CNN) May 2, 2020