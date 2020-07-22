Об этом сообщает “Шведский институт” – Государственный орган, который отвечает за имидж Швеции в мире.

“60 лет назад, в 1960 году, Шведская церковь впервые рукоположила в сан священнослужителя женщину. Сегодня женщины составляют 50,1% общего количества священников – впервые в истории Шведской церкви”, – говорится в сообщении.

Сейчас в стране насчитывается 1533 священнослужителя женского пола и 1527 священников, то есть доля женского духовенства составила 50,1% общего количества лиц в священном сане. Среди дьяконов женщины составляют подавляющее большинство – 89%, а среди пасторов – 37%. Такие данные опубликовало шведское издание Kyrkos Tidning (“Церковная газета”).

“Шведское радио” приводит слова одной из священников Санни Ваитакы, которая говорит, что приветствует гендерный баланс в церкви.

По ее мнению, важно, чтобы верующие встречали священников разного пола и происхождения.

В Швеции действует лютеранство – одна из древнейших протестантских течений христианства, которая возникла в результате Реформации католицизма еще в XVI в.

В 1958 году шведский парламент принял закон, по которому позволил рукополагать в сан женщин, в том числе позволил им быть пастырями и епископами.

В 1960 году Шведская лютеранская церковь рукоположила первых трех женщин.