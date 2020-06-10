В Швеции огласили результаты расследования премьер-министра Улофа Пальме, которого застрелили посреди улицы 34 года назад.

Соответствующее заявление сделал прокурор Кристер Петерссон, сообщает издание Expressen.

28 февраля 1986 года премьер-министр Пальме вместе с супругой Лисбет возвращались около полуночи из кинотеатра. Посреди улицы произошло несколько выстрелов, вследствие чего политика убили, а его супругу легко ранили.

После этого расследование убийства политика стало одним из крупнейших уголовных дел в Европе, а также одним из самых масштабных и дорогостоящих. Для шведов длительное отсутствие подвижек в расследовании стало национальной травмой.

За несколько десятилетий следственные органы изучили огромное количество материалов и улик, вышли на ряд подозреваемых, а также на такие организации, как Курдская рабочая партия и южноафриканская разведка.

О первом подозреваемом стало известно лишь два года спустя – в 1988. Тогда был задержан наркозависимый мужчина с криминальным прошлым. Супруга убитого премьер-министра опознала его, как убийцу мужа. Мужчину осудили за убийство, однако позже оправдали апелляционной инстанцией за отсутствием неопровержимых доказательств вины. Но в 2004 году, перед смертью, он заявил, что действительно убил премьер-министра.

Спустя 34 года прокурор назвал новое имя убийцы. Таковым признали некоего Стига Енгстрьома. Мужчина работал в страховой компании Skandia около места преступления. Много лет назад его допрашивали в качестве свидетеля, а как подозреваемого начали рассматривать лишь несколько лет назад.

Поскольку в 2000 году мужчина покончил жизнь самоубийством – теперь ему не могут предъявить обвинения. Согласно с версией следствия, Енгстрьом мог убить премьер-министра из-за левых взглядов политика.

Когда его рассматривали, как свидетеля, то мужчина утверждал, что после ранения пытался реанимировать премьера, но безуспешно. Полиция выяснила, что Енгстрьом проходил обучение по стрельбе из оружия до инцидента.

“Поскольку Стиг Енгстрьом умер, я не могу предъявить обвинения и не буду проводить допросы. Потому я принял решение закрыть расследование”, – заявил накануне прокурор.

Стоит отметить, что расследование дела об убийстве премьер-министра было возобновлено в 2016 году. Дело поручили главному прокурору Стокгольма, как автору расследований многих громких дел. В частности, он занимался расследованием убийства министра иностранных дел Анны Лид, которую в 2003 году зарезали в универмаге.