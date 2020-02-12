Власти Швейцарии начали расследовать данные о возможном перехвате Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США и разведкой Германии секретных переписок официальных лиц из 120 стран.

Об этом сообщает Associated Press.

Для отслеживания и перехвата переписок, им помогала компания из Швейцарии Crypto AG.

Ранее немецкий телеканал ZDF и американская газета The Washington Post рассказали информацию, подтвержденную документами, о том, что с 1970-х годов ЦРУ и разведывательные службы ФРГ получали секретную информацию от швейцарской компании-производителя шифровального оборудования Crypto AG.

За доступ к сеансам шифрованной связи из более чем 120 стран мира, компании Crypto AG платили миллионы долларов.

К примеру, благодаря таким сливам, у разведки была информация о переписках иранских муллов во время захвата американских заложников в Иране в 1979 году. При этом, разведка не следила за Китаем и Советским Союзом, поскольку эти страны не были клиентами Crypto AG. В большинстве случаев наблюдали за переписками официальных лиц Пакистана, Ирана, Индии, Латинской Америки и Ватикана.

В 1990 году в Германии решили прекратить такое сотрудничество. После этого ЦРУ выкупила немецкую долю в сделке, получив полный доступ ко всей предлагаемой информации. В ЦРУ отказались от такого метода получения информации только в 2018 году, продав активы в Crypto AG.

Компании, которые приобрели активы после этого, уверяют, что не причастные к разведке.

Пресс-секретарь Министерства обороны Швейцарии Каролина Берен заявила, что “после исследования, проведенного СМИ”, ее офис уведомил Кабинет министров о случае Crypto еще 5 ноября 2019 года. 15 января было принято решение о назначении бывшего судьи Верховного суда, чтобы изучить отчеты и доложить до конца июня.

“Обсуждаемые события относятся к 1945 году, и их трудно реконструировать и интерпретировать в современных условиях”, – сказала она.

Эрих Шмидт-Энбум, немецкий эксперт по разведке, который помог журналистам проанализировать документы, сказал, что давно подозревалось участие западных шпионских агентств в Crypto.