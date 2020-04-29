В Швейцарии планируют уже в мае открыть школы, бары и рестораны.

Об этом сообщает американский канал CNN.

Уточняется, что в Швейцарии решено с 11 мая разрешить работу магазинам, спортивным и культурным учреждениям, а также ресторанам и барам.

По словам министра внутренних дел, с 11 мая также возобновят работу начальные и средние классы школ.

Помимо того, страна смягчит ограничения в работе общественного транспорта.

Следующая фаза смягчения карантина в Швейцарии начнется 8 июня в том случае, если ситуация с коронавирусом в стране не усугубится.

Отмечается, что в данный момент в стране зафиксировано 29,5 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 1699 людей умерли от COVID-19.

Напомним, 21 апреля стало известно, что власти Австрии намерены еще больше ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с 15 мая в стране хотят открыть для посещения рестораны и церкви.