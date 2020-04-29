Об этом сообщает американский канал CNN.
Уточняется, что в Швейцарии решено с 11 мая разрешить работу магазинам, спортивным и культурным учреждениям, а также ресторанам и барам.
По словам министра внутренних дел, с 11 мая также возобновят работу начальные и средние классы школ.
Помимо того, страна смягчит ограничения в работе общественного транспорта.
Следующая фаза смягчения карантина в Швейцарии начнется 8 июня в том случае, если ситуация с коронавирусом в стране не усугубится.
Отмечается, что в данный момент в стране зафиксировано 29,5 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 1699 людей умерли от COVID-19.
Напомним, 21 апреля стало известно, что власти Австрии намерены еще больше ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с 15 мая в стране хотят открыть для посещения рестораны и церкви.
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