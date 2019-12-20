Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В пятницу, 20 декабря, Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) передала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против бывшего народного депутата Николая Мартыненко (III—VIII созывов) и его предполагаемого подельника.

В обвинительном заключении утверждается, что Мартыненко “являясь частью преступной группы” препятствовал конфискации с его счетов в швейцарских банках 2,8 млн евро “незаконно полученных активов”. Эти счета, как установили швейцарские правоохранители, могли использоваться Мартыненко для отмывания денег.

“Сначала он поручил своим обвиняемым создать оффшорную компанию в Республике Панама. По поручению Мартыненко уполномоченный представитель приступил к открытию банковских счетов в Швейцарии от имени оффшорной компании. В качестве бенефициарного владельца депонированных активов он называл Мартыненко”, — говорится в сообщении.

Средства, хранившиеся на швейцарских счетах, по информации правоохранителей были получены незаконно на территории Украины и Чехии и связаны с украинским государственным предприятием “Энергоатом”.

“Есть подозрения, что комиссионные платежи были незаконно произведены SKODA JS, чешским поставщиком компонентов для атомных электростанций. Считается, что Skoda JS выплатила комиссию на банковские счета, ранее открытые в Швейцарии оффшорной компанией Николая Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку комплектующих для “Энергоатома”, государственного оператора атомных электростанций в Украине”, — отмечают швейцарские правоохранители.

Как сообщает пресс-служба экс-нардепа, дело было передано швейцарскими правоохранителями в суд якобы под давлением самого Мартыненко.

“Швейцарский прокурор Кьоли вел расследование с августа 2013 года, а в июне 2019-го официально объявил об окончании расследования, однако отказывался передавать это дело в суд… Причина проста: там нет доказательств против Николая Мартыненко, поэтому швейцарскому прокурору хотелось переложить бремя доказывания в суде на украинские САП, НАБУ и украинский суд. Прокурор был вынужден передать дело в швейцарский суд только под давлением и по настоянию защиты Николая Мартыненко. … Защита Мартыненко 18 октября 2019 года обратилась в Федеральный уголовный суд Швейцарской Конфедерации с официальной жалобой и просьбой побудить прокурора Кьоли к передаче дела в суд”, — цитирует заявление пресс-службы издание “Интерфакс-Украина”.

Напомним, 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве о завладении средствами государственных предприятий “Восточный горно-обогатительный комбинат” (ВостГОК) и “Энергоатом” в размере 6,4 млн евро. 25 октября Николаю Мартыненко объявили подозрение по делу “Энергоатома”.