Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.
Крушение произошло около 12:25 по местному времени в районе Глетчерспитце в муниципалитете Блаттен.
Самолет вылетел с аэродрома Райхенбах. Планировалось, что туристы вернутся обратно в течение дня.
О том, что самолет, предположительно, упал, сообщил местный житель. Он рассказал, что видел, как из самолета шел дым.
Спасатели отправились на место катастрофы, где нашли тела четверых погибших. все они – граждане Австрии и Швейцарии. Возраст погибших – от 46 до 66 лет. Их личности не разглашаются.
По факту авиакатастрофы правоохранители начали расследование.
- В аэропорту польского Быдгоща разбился легкомоторный самолет, погибли два человека.