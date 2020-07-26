В воскресенье, 26 июля, в швейцарских Альпах упал небольшой самолет с туристами на борту, в результат чего погибли, по меньшей мере, четверо пассажиров и членов экипажа.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Крушение произошло около 12:25 по местному времени в районе Глетчерспитце в муниципалитете Блаттен.

Самолет вылетел с аэродрома Райхенбах. Планировалось, что туристы вернутся обратно в течение дня.

О том, что самолет, предположительно, упал, сообщил местный житель. Он рассказал, что видел, как из самолета шел дым.

Спасатели отправились на место катастрофы, где нашли тела четверых погибших. все они – граждане Австрии и Швейцарии. Возраст погибших – от 46 до 66 лет. Их личности не разглашаются.

По факту авиакатастрофы правоохранители начали расследование.