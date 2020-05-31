В субботу днем во время беспорядков в Сиэтле полиция применила перцовый спрей против демонстрантов. Пострадала маленькая девочка.

Об этом сообщает телеканал Fox 10 Phoenix.

В Сети распространили видео, на кадрах которого видно, что девочка плачет от боли, а люди пытаются ей помочь, поливая лицо молоком, чтобы снять раздражение.

Свидетели говорят, что один из полицейских брызнул в ребенка. В отделении полиции комментировать инцидент не стали.

В субботу тысячи людей мирно собрались на митинг, чтобы протестовать против убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе, но некоторые позже начали бить окна, разрисовывать здания и совершать поджоги.

Время от времени полиция применяла силу, а для разгона применять перцовый спрей против тех, кто приближался к полицейскому кордону.

Мэр Сиэтла Дженни Дюркан объявила комендантский час для всего города, а губернатор Вашингтона Джей Инсли поднял Национальную гвардию после того, как демонстранты подожгли полицейские машины и заблокировали межштатную автомагистраль, что привело к временному закрытию автострады через центральную часть города.