Об этом сообщает телеканал Fox 10 Phoenix.
В Сети распространили видео, на кадрах которого видно, что девочка плачет от боли, а люди пытаются ей помочь, поливая лицо молоком, чтобы снять раздражение.
Свидетели говорят, что один из полицейских брызнул в ребенка. В отделении полиции комментировать инцидент не стали.
В субботу тысячи людей мирно собрались на митинг, чтобы протестовать против убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе, но некоторые позже начали бить окна, разрисовывать здания и совершать поджоги.
Время от времени полиция применяла силу, а для разгона применять перцовый спрей против тех, кто приближался к полицейскому кордону.
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Police in Seattle pepper sprayed a child in the face. A little child. I am undone.
Мэр Сиэтла Дженни Дюркан объявила комендантский час для всего города, а губернатор Вашингтона Джей Инсли поднял Национальную гвардию после того, как демонстранты подожгли полицейские машины и заблокировали межштатную автомагистраль, что привело к временному закрытию автострады через центральную часть города.
- Ранее в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался вследствие жесткого задержания правоохранителями.
- В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
- В США взяли под стражу офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил темнокожего мужчину Джорджа Флойда.
- По состоянию на 30 мая в США продолжались протесты из-за гибели Джорджа Флойда. Акции проходят во многих штатах, включая Вашингтон.
- Американская активистка Тамика Мэллори во время митинга в Миннеаполисе в знак протеста против смерти чернокожего Джорджа Флойда произнесла мощную речь.