В Министерстве юстиции разъяснили, что в силовом порядке взыскивать деньги с "Приватбанка" в пользу компаний братьев Суркисов не будут.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

“На основании заявления ЧАО “ПРИВАТБАНК”, поданного в 2019 году, государственный исполнитель обратился в суд по поводу разъяснения решения об обеспечении иска. Соответствующее разъяснение было предоставлено и в дальнейшем было обжаловано в Апелляционном суде г. Киева, который отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. Однако ходатайство предоставить разъяснение судебного решения и дальнейшие жалобы не изменили и не могли изменить решений, принятых в 2017 году. Закон не позволяет “разъяснению” отменить действие судебного решения, вынесенного три года назад”, – говорится в сообщении.

В министерстве также сообщают, что Минюст не будет “стягивать миллиарды с Приватбанка”, поскольку решения о стягивании денег не было и нет.

“Такое развитие событий будет возможным только в том случае, если офшорные компании подадут иски в суд о стягивании денег и получат судебное решение, которые подлежит принудительному выполнению”, – сказано в сообщении.

При этом ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского суда по взысканию 7 миллиардов гривен в пользу компаний братьев Суркисов с “Приватбанка”.

Напомним, “ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева признал национализацию незаконной. После НБУ, Минфин и “ПриватБанк” подали апелляцию на это решение.