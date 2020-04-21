Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун увеличил срок действия карантина до 1 июня, после того как в стране резко возросло число случаев заболевания среди рабочих-мигрантов, которые живут в Сингапуре в общежитиях.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Сообщается, что более тысячи новых случаев выявлены среди мигрантов.

Меры, которые включают закрытие большинства рабочих мест и школ, были первоначально рассчитаны до 7 апреля, позже были продлены до 4 мая и в конечном счете до 1 июня.

«Число новых случаев выросло. Каждый день появляется самое малое 30 новых случаев», – сказал Ли Сянь Лун.

Сегодня в Сингапуре зарегистрировано 1100 новых случаев, которые были обнаружены в общежитиях для рабочих-мигрантов в результате массового тестирования.