Об этом сообщает агентство Reuters.
Робота впервые запустили 8 мая в центральном парке Сингапура в рамках двухнедельных испытаний, во время которых он будет патрулировать зеленые зоны на предмет соблюдения карантинных ограничений.
Робот-пес вежливо просит бегунов и велосипедистов держать дистанцию между собой.
Он произносит для посетителей парка заранее записанное сообщение следующего содержания: “Давайте сохраним Сингапур здоровым. Для вашей безопасности и безопасности окружающих, пожалуйста, отойдите на расстояние не меньше метра”.
Помимо того, что робот способен предупреждать людей о мерах социального дистанцирования, он также оснащен камерами и аналитическими инструментами для подсчета количества людей в парке. Власти Сингапура заверили, что эти камеры не будут следить за отдельными людьми или регистрировать личные данные.
Стоит отметить, что, несмотря на вспышку COVID-19, в Сингапуре не запретили одиночные прогулки в парках или пробежки. Однако власти требуют, чтобы жители соблюдали ограничительные меры и безопасную дистанцию.
За нарушение правил карантина в Сингапуре придется заплатить штраф или даже попасть в тюрьму.
Согласно правилам карантина, которые будут действовать до 1 июня, жители могут покидать дома только в случае острой необходимости (например, чтобы купить продукты). Они должны все время носить защитные маски в общественных местах. Заниматься спортом на свежем воздухе можно, но нужно делать это в одиночестве.
В городе-государстве с населением в 5,7 млн человек зафиксировано более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом, что является одним из самых высоких показателей в Азии. Но только 20 из этих случаев летальные.
От COVID-19 пострадали в основном рабочие-мигранты, которые часто живут в переполненных общежитиях в районах, которые туристы практически не посещают.
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