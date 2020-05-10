В парке Сингапура робот-собака Spot от американской компании Boston Dynamics проверяет, соблюдают ли люди безопасную дистанцию друг от друга.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Робота впервые запустили 8 мая в центральном парке Сингапура в рамках двухнедельных испытаний, во время которых он будет патрулировать зеленые зоны на предмет соблюдения карантинных ограничений.

Робот-пес вежливо просит бегунов и велосипедистов держать дистанцию между собой.

Он произносит для посетителей парка заранее записанное сообщение следующего содержания: “Давайте сохраним Сингапур здоровым. Для вашей безопасности и безопасности окружающих, пожалуйста, отойдите на расстояние не меньше метра”.

Помимо того, что робот способен предупреждать людей о мерах социального дистанцирования, он также оснащен камерами и аналитическими инструментами для подсчета количества людей в парке. Власти Сингапура заверили, что эти камеры не будут следить за отдельными людьми или регистрировать личные данные.

Стоит отметить, что, несмотря на вспышку COVID-19, в Сингапуре не запретили одиночные прогулки в парках или пробежки. Однако власти требуют, чтобы жители соблюдали ограничительные меры и безопасную дистанцию.

За нарушение правил карантина в Сингапуре придется заплатить штраф или даже попасть в тюрьму.

Согласно правилам карантина, которые будут действовать до 1 июня, жители могут покидать дома только в случае острой необходимости (например, чтобы купить продукты). Они должны все время носить защитные маски в общественных местах. Заниматься спортом на свежем воздухе можно, но нужно делать это в одиночестве.

В городе-государстве с населением в 5,7 млн человек зафиксировано более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом, что является одним из самых высоких показателей в Азии. Но только 20 из этих случаев летальные.

От COVID-19 пострадали в основном рабочие-мигранты, которые часто живут в переполненных общежитиях в районах, которые туристы практически не посещают.