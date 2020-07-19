Об этом сообщает американское издание Washington Post.

Это третье голосование в стране с момента начала войны в марте 2011 года, в результате которой погибли более 400 000 человек, более пяти миллионов человек стали беженцами.

Голосование в этом году проходит на фоне новой волны санкций США, которая вступила в силу в прошлом месяце, и кампании по борьбе с коррупцией, в которой замешан двоюродный брат президента Башара Асада – он должен вернуть государству десятки миллионов долларов.

Около 1 658 кандидатов баллотируются в Народное собрание на 250 мест. Общее число избирателей не сообщается.

Голосование проходит в режиме строгих карантинных мер – на избирательных участках все работники в масках и перчатках, а избиратели должны пользоваться своими собственными ручками. Проголосовавшие должны немедленно покидать избирательные участки, чтобы не создавать толпу внутри. Также люди должны соблюдать безопасную дистанцию, ожидая своей очереди.

Асад дважды откладывал парламентские выборы в стране в этом году, а все из-за карантинных ограничений.

Глава Высшего судебного комитета по выборам, судья Самер Зумрик заявил, что в 15 избирательных округах было создано более 7400 избирательных участков. Они включают 1400 станций, на которых будут голосовать войска и сотрудники служб безопасности страны.

Ожидается, что результаты выборов будут объявлены на следующий день.