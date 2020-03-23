Об этом сообщает государственное агентство SANA.
Министр здравоохранения, доктор Низар Язиги отметил, что девушку изолировали на 14 дней. Кроме того, у нее будут брать мазки для анализов каждые четыре дня.
Пациентке около двадцати лет. Сейчас устанавливается круг людей, с которыми она контактировала.
Напомним, что в начале марта Сирия закрыла границу с Ливаном. Правительство перенесло парламентские выборы с апреля на конец мая. Школы и университеты отправлены на каникулы, закрыты рестораны и кафе, на 40 % сокращена численность госслужащих, сокращены и рабочие часы.
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