В Сирии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом - вирус обнаружен у "сирийской девушки, приехавшей из-за границы".

Об этом сообщает государственное агентство SANA.

Министр здравоохранения, доктор Низар Язиги отметил, что девушку изолировали на 14 дней. Кроме того, у нее будут брать мазки для анализов каждые четыре дня.

Пациентке около двадцати лет. Сейчас устанавливается круг людей, с которыми она контактировала.

Напомним, что в начале марта Сирия закрыла границу с Ливаном. Правительство перенесло парламентские выборы с апреля на конец мая. Школы и университеты отправлены на каникулы, закрыты рестораны и кафе, на 40 % сокращена численность госслужащих, сокращены и рабочие часы.