В сюжете испанского телеканала показали, как разгружают упаковки респираторов от украинского производителя.

Соответствующий ролик опубликован на сайте испанского телеканала RTVE.

19 марта в эфире RTVE показали выпуск новостей за прошедший день. В одном из репортажей речь шла об остром дефиците средств защиты в стране, связанном со вспышкой коронавируса COVID-19.

При этом в ролике продемонстрировали, как выгружают коробки средства индивидуальной защиты, произведенных украинской компанией”Бук“.

Україна експортувала партію респіраторів в Іспанію Нічого особливого, просто Україна експортувала респіратори в Іспанію, коли в українських аптеках дефіцит масок 🤷🏻‍♂️ Gepostet von Букви am Freitag, 20. März 2020

Эта компания, как сообщается на ее сайте, специализируется на выпуске респираторов и фильтров.

В сюжете не сообщается, когда именно респираторы были получены. На коробках с продукцией видно, что она была произведена в конце февраля текущего года — за несколько дней до того, в Украине был подтвержден первый случай COVID-19.

Стоит отметить, экспорт товаров противоэпидемического назначения в Украине запретили только 11 марта. Запрету подлежит экспорт лабораторных костюмов, перчаток, халатов, защитных очков, а также медицинских масок, респираторов и др.