Соответствующий ролик опубликован на сайте испанского телеканала RTVE.
19 марта в эфире RTVE показали выпуск новостей за прошедший день. В одном из репортажей речь шла об остром дефиците средств защиты в стране, связанном со вспышкой коронавируса COVID-19.
При этом в ролике продемонстрировали, как выгружают коробки средства индивидуальной защиты, произведенных украинской компанией”Бук“.
Україна експортувала партію респіраторів в Іспанію
Нічого особливого, просто Україна експортувала респіратори в Іспанію, коли в українських аптеках дефіцит масок 🤷🏻♂️
Gepostet von Букви am Freitag, 20. März 2020
Эта компания, как сообщается на ее сайте, специализируется на выпуске респираторов и фильтров.
В сюжете не сообщается, когда именно респираторы были получены. На коробках с продукцией видно, что она была произведена в конце февраля текущего года — за несколько дней до того, в Украине был подтвержден первый случай COVID-19.
Стоит отметить, экспорт товаров противоэпидемического назначения в Украине запретили только 11 марта. Запрету подлежит экспорт лабораторных костюмов, перчаток, халатов, защитных очков, а также медицинских масок, респираторов и др.
- В городах Украины наблюдается дефицит средств защиты. В МОЗ уверяют, что медицинские маски должны появиться в украинских аптеках уже 20-21 марта, но, возможно, не во всех.
- По состоянию на 23:00 20 марта в Украине зафиксирован 41 случай COVID-19.