Об этом сообщила пресс-служба партии.
“Мы хотели, чтобы это был именно Славянск, который первым был освобожден, Чтобы именно здесь начать партийное строительство в Донецкой области. И дать сигнал жителям Донецкой области, что мы хотим развивать не традиционный подход. Не только столица важна. Вот город Славянск у нас будет центром партийного строительства”, – заявил глава областного представительства партии Владлен Неклюдов.
Уточняется, что офис был открыт в центре города. На открытии офиса присутствовал глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко.
При этом на фотографиях с открытия офиса видно, что на стене написана цитата президента Владимира Зеленского.
“Каждый из нас несет ответственность за Украину!”, – написано на стене.
- Напомним, Александр Корниенко и Давид Арахамия решили обсудить свою коллегу по партии, насколько она хорошо выглядит и не заметили, что включены микрофоны. Позже народный депутат от “Слуги народа” Ирина Аллахвердиева сообщила, что соратники по партии Александр Корниенко и Давид Арахамия поклялись, что на брифинге в Николаеве не говорили ничего из опубликованного в СМИ.
- Директор Института массовой информации (ИМИ) Оксана Романюк заявила, что публикация народного депутата Ирины Аллахвердиевой в ответ на сексистские высказывания лидеров “Слуги народа”, выглядит как оправдание для них.
- 24 июня Корниенко заявил, что назвал “корабельной сосной” не коллегу по Раде Ирину Аллахвердиеву, а николаевского политика Татьяну Домбровскую. Она якобы претендует на выдвижение в мэры города от президентской партии.
- Нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос и нардеп от “Евросолидарности” Ирина Геращенко раскритиковали коллег по парламенту за сексистские реплики.
- Украинцы в соцсетях призвали Корниенко и Арахамию уйти в отставку.