В Славянске открыли офис партии "Слуга народа", в котором на стене написали цитату Владимира Зеленского.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

“Мы хотели, чтобы это был именно Славянск, который первым был освобожден, Чтобы именно здесь начать партийное строительство в Донецкой области. И дать сигнал жителям Донецкой области, что мы хотим развивать не традиционный подход. Не только столица важна. Вот город Славянск у нас будет центром партийного строительства”, – заявил глава областного представительства партии Владлен Неклюдов.

Уточняется, что офис был открыт в центре города. На открытии офиса присутствовал глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко.

При этом на фотографиях с открытия офиса видно, что на стене написана цитата президента Владимира Зеленского.

“Каждый из нас несет ответственность за Украину!”, – написано на стене.