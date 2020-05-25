В Славянске (Донецкая область) проходит следственный эксперимент в уголовном производстве касательно смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как сообщалось ранее, 12 июля 2019 года итальянский суд признал старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе 24 мая 2014 года. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года.

В понедельник, 25 мая, группа экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института прибыла в Славянск. Эксперты проводят следственный эксперимент в уголовном производстве касательно гибели итальянского фоторепортера.

“Специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где разворачивались трагические события”, — отметили в МВД.

В министерстве выразили надежду, что следствию удастся получить профессиональные выводы экспертов, которые будут использованы итальянским правосудием при рассмотрении апелляционных жалоб по делу Маркива.