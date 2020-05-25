Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Как сообщалось ранее, 12 июля 2019 года итальянский суд признал старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе 24 мая 2014 года. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года.
В понедельник, 25 мая, группа экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института прибыла в Славянск. Эксперты проводят следственный эксперимент в уголовном производстве касательно гибели итальянского фоторепортера.
“Специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где разворачивались трагические события”, — отметили в МВД.
В министерстве выразили надежду, что следствию удастся получить профессиональные выводы экспертов, которые будут использованы итальянским правосудием при рассмотрении апелляционных жалоб по делу Маркива.
- В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию на решение итальянского суда по делу Маркива. Решение по апелляции может быть принято весной 2020 года.
- В январе народные депутаты Украины поддержали проект постановления № 2717 “О Заявлении Верховной Рады Украины в связи с уголовным преследованием старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива в Итальянской Республике”.