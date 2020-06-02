Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.
Уточняется, что за последние трое суток заражение коронавирусом было зафиксировано у троих жителей Славянска.
При этом еще четверо местных жителей были госпитализированы с подозрением на коронавирус.
“В связи с этим областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решения, которые запрещают на неопределенное время: работу учреждений физкультуры и спорта, фитнес-центров; занятия в группах до 10 человек в учреждениях образования”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день в Украине действует так называемый адаптивный карантин, который подразумевает, что региональные комиссии могут самостоятельно принимать решение по поводу ослабления или усиления ограничений зависимо от ситуации.
- В аппарате Министерства охраны здоровья Украины зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
- С 1 июня стартовал очередной этап ослабления карантина в Украине. Так, начали работать бассейны; фитнес-центры; спортивные залы. Также было запущено межобластное сообщение в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.
- Межобластные автобусные перевозки с 1 июня заработали в Житомирской, Луганской, Донецкой, Одесской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.