Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

Уточняется, что за последние трое суток заражение коронавирусом было зафиксировано у троих жителей Славянска.

При этом еще четверо местных жителей были госпитализированы с подозрением на коронавирус.

“В связи с этим областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решения, которые запрещают на неопределенное время: работу учреждений физкультуры и спорта, фитнес-центров; занятия в группах до 10 человек в учреждениях образования”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день в Украине действует так называемый адаптивный карантин, который подразумевает, что региональные комиссии могут самостоятельно принимать решение по поводу ослабления или усиления ограничений зависимо от ситуации.