В Национальной службе здоровья заявили, что ранняя диагностика онкологии станет бесплатной в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

Отмечается, что индивидуальные исследования для ранней диагностики новообразований в следующем году будут оплачиваться из бюджета.

Уточняется, что на это выделено около миллиарда гривен. Речь идет о гистероскопии, колоноскопии, бронхоскопии, цистоскопии, мамографии, эзофагогастродуоденоскопию.

При этом все обследования будут проводить при соблюдении стандартов обезболивания.

“На инструментальные исследования для ранней диагностики новообразований следует обязательно иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача. Основанием для проведения бесплатных инструментальных исследований является и возраст пациента. Мамография назначается женщине от 40 лет и старше, гистероскопия – от 50 лет и старше. Эзофагогастродуоденоскопия, цистоскопия, бронхоскопия для пациентов от 50 лет и старше, колоноскопия – от 40 лет и старше”, – сказано в сообщении.

По информации НЗСУ, 140 тысяч украинцев каждый год узнают о том, что у них онкология. При этом более 65 тысяч украинцев ежегодно умирают от рака.