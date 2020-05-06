Со среды, 6 мая, власти Словакии заявили о значительном ослаблении мер карантина. В стране разрешили работу множества учреждений сферы красоты, здоровья и общественного питания, при соблюдении санитарно-гигиенических мер.

Об этом сообщает местное издание Aktuality.

В стране снова открылись террасы ресторанов, гостиницы, небольшие магазины, парикмахерские, салоны красоты, маникюрные салоны.

В ресторанах, на летних террасах, следует соблюдать требования социального дистанцирования, за столиком можно сидеть максимум по два человека. При этом, исключение составляют только семьи с детьми.

Работа гостиниц разрешена при условии поселения в номера, где есть отдельные ванные комнаты. Рестораны в гостиницах пока закрыты. Питаться разрешено в номере.

Торговые центры в стране еще закрыты, но разрешена работа продуктовых супермаркетов, аптек и магазинов с прессой, которые находятся в ТРЦ.

Также в стране открыли природные целебные источники и спа-салоны, спортивные площадки для бесконтактных видов спорта, объекты социального обслуживания, объекты социальной защиты детей и социальной опеки и специальные образовательные учреждения, зоопарки и ботанические сады, туристические объекты под открытым небом, музеи, галереи, библиотеки и выставочные залы, а также церкви.

Одновременно в общественных учреждениях может быть ограниченное количество людей. Это касается и церквей.

Закрытыми остаются кинотеатры, театры и школы.

На данный момент в Словакии зафиксировали 1429 подтвержденных случаев коронавируса. За сутки им заразились 8 человек.