Об этом сообщил в комментарии журналистам председатель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.

“Не во вторник, а в среду, потому что мы пообщались с депутатами, провели опрос не только среди нашей фракции. Нам необходимо присутствие почти целого Парламента. В понедельник выходной, и после понедельника, во вторник, будет определенное количество людей, которые не смогут приехать. Поэтому приняли решение сделать это в среду, потому что хотим собрать максимальное количество людей в Парламенте”, – подчеркнул Арахамия.

По словам нардепа, в повестке дня будет минимум 14 вопросов. Среди них, помимо законопроекта о банках и других инициатив, будет заслушивание отчета руководителя Национального банка Якова Смолия.

“Я думаю, что эта внеочередная сессия займет 10-12 часов. Минимум 3-4 часа – это будут банки (законопроект о банках, – ред.). И потом есть еще 13 вопросов, среди которых есть “Час вопросов к Правительству”, потом отчет руководителя Нацбанка и к нему вопросы, а это минимум 45 минут, а, может, и час. И потом еще 10 законов с обсуждением. Это тоже 4-5 часов”, – отметил Арахамия.

(На видео – с 2:05)

В свою очередь заместитель главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук уточнила в Facebook, что в повестке дня заседания 13 мая будут 26 вопросов.

Кроме законопроекта о невозвращении банков бывшим владельцам (“антиколомойского закона”), депутаты рассмотрят и заслушают:

• законопроект об отмене налогов для врачей, которые работают с больными коронавирусом;

• законопроект о освобождении физических лиц-предпринимателей пенсионного возраста от единого социального взноса;

• законопроект об оборонных закупках;

• изменения в закон “о поправочном спаме”, которые ограничат срок его действия;

• законопроект об оптимизации сети и функционирования Центров предоставления административных услуг (ЦНАПов);

• законопроект № 3297, который запрещает банкам взимать неустойку, штрафы и пеню за просрочку платежей по кредитам во время карантина;

• законопроект №3322 о введении механизма, который позволит уберечь от банкротства предприятия, пострадавшие из-за карантина;

• законопроект о поддержке креативной индустрии;

• постановление о возвращении Верховной Рады к работе в пленарном режиме с 18 мая;

• доклад председателя Национального банка и час вопросов к Правительству.

“Будем задавать вопросы премьер-министру, министрам о том, каким образом Украина будет преодолевать экономический кризис и перезагружать медицинскую реформу”, – написала Кравчук.