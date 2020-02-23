Глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко считает, что принятие языкового закона создало много рисков для общества в целом и для новых депутатов.

Об этом он заявил в интервью “Главкому”.

“Относительно нового языкового закона вопрос, скажем, штрафы за использование языка в сфере услуг”, – сказал Ткаченко.

По словам Ткаченко, нардепы на базе комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики начали подготовку к национальному круглому столу по языковому вопросу.

“По крайней мере, ученые, к которым мы обратились с такой идеей, отреагировали слава богу, наконец-то можно начать. Общество давно уже ждет откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу. Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно. Поэтому мы в этом законе о СМИ практически не касались языка”, – сказал Ткаченко.

Напомним, 16 января 2019 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о полном среднем образовании.

Документом предусмотрены три языковых модели для национальных меньшинств:

• коренные народы могут учиться на родном языке все 12 классов при условии основательного преподавания украинского языка;

• для школ с обучением на языках Евросоюза в начальных классах может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 20 % предметов должны преподаваться на украинском языке с ежегодным повышением до 40 % в 9 классе и 60 % в старшей школе;

• для школ с другими языками обучения в первых классах может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 80 % предметов должны перейти на украинский язык.

Последняя модель касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к общей с украинским языковой семье, а также которые проживают преимущественно в среде собственного языкачи (русский язык).