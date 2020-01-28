Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев подал в Раду законопроект об обложении налогом на добавочную стоимось онлайн-сервисов и соцсетей.

Соответствующий законопроект №2634 опубликован на сайте Верховной Рады.

Законопроектом предлагается ввести налог на добавочную стоимость для всех поставщиков электронных услуг, а именно:

Сервисы поставки изображений, текстов, фотографий, электронных книг и журналов. Сервисы поставки видео по запросу, игр, азартных игры, включая поставки услуг по участию в таких играх. Сервисы для доступа к информационным, коммерческих, образовательных и развлекательных электронных ресурсов и других подобных ресурсов. Сервисы облачного хранения данных. Сервисы поставки (передача прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему. Сервисы предоставление рекламных услуг в Сети, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

Таким образом, в случае принятия законопроекта будут обложены такие компании как Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft, Adobe, Netflix, сервис бронирования жилья вроде Booking.com и многие другие. Впоследствии это скажется на стоимости предоставляемых ими услуг, в частности, подорожают стоимости подписки на стриминговых сервисов и стоимость рекламы в соцсетях.

Автор законопроекта ссылается на позитивный опыт введения налога на онлайн-сервисы в других странах, в частности, в России и Беларуси и приводит информацию о суммах поступлений в бюджет РФ с момента введения налога.

“В свою очередь установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в ​​иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане, России и тому подобное. … С 01 января 2017 года в Российской Федерации был введен налог, который обязал нерезидентов уплачивать налог на добавленную стоимость с продажи на территории РФ электронных услуг. … Всего с момента введения налога на налоговый учет стало 1580 компаний. По официальным данным в бюджет такими компаниями (B2C) было выплачено в 2017 году — 9,4 млдр. руб., в 2018 — 12 млдр. руб., в I квартале 2019 — 12 млдр. руб. (70% суммы приходится на крупнейшие IT компании). Аналогичные налоговые правила введены в Республике Беларусь в 2018 году”, — говорится в пояснительной записке.

Для реализации данного законопроекта предлагается закрепить в Налоговом кодексе Украины определения перечня электронных услуг, включить компании, поставляющие их, в реестр плательщиков НДС, и установить порядок оплаты налогов ими.

В частности, предусмотрено, что международным корпорациям необходимо будет зарегистрироваться нерезидентом-плательщиком с помощью специально разработанного веб-сайта. Через него же можно будет подавать упрощенную налоговую декларацию и получать уведомления о суммах налога. Также через него плательщиков смогут уведомлять о штрафах, а сами плательщики смогут получать интересующую их информацию и обжаловать решения налоговиков.

За неуплату налога поставщиков электронных услуг предлагается штрафовать. Сумма штрафа — 8500 гривен.

Указанный законопроект был подан в Верховную Раду 19 декабря 2012 года. По состоянию на 28 января 2020 года документ находится на рассмотрении в комитете ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председателем которого является его инициатор.