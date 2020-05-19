Народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Куницкий опубликовал обращение к Президенту с просьбой провести внутрепартийный праймериз перед местными выборами.

Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

“Сегодня вместе с коллегами по фракции Слуга Народа подписали обращение к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой определить правила и убедить руководство партии Слуга Народа провести внутрипартийный праймериз для отбора кандидатов в мэры всех крупных городов, имеющих стратегическое значение для страны”, – написал он.

По мнению Куницкого, провести праймериз должна именно партия.

“Определить тех людей, которые будут иметь реальные шансы победить коррупционеров, которые годами делают вид будто они управляют городами, а на самом деле – обворовывают свои общины”, – заявил он.

При этом обращение поддержали своими подписями 131 народный депутат от фракции “Слуги народа”.