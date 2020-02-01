Пост с извинениями обнародовала на своей странице в Facebook заместитель главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук.

“Вчера во время эфира на “112 канале” депутат из нашей фракции Евгений Брагарь позволил себе абсолютно некорректное высказывание в сторону пенсионерки, которая звонила в студию. Знаю, что Евгений уже извинился за свои слова. Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот тем, кто материально обеспечен… От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагаря. Мы их не поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией”, – подчеркнула Кравчук.

Она также выразила мнение, что нардепам, которые не готовы к прямым эфирам, не стоит на них ходить, а лучше заняться законодательной работой.

“Еще раз убеждаюсь: не умеешь – не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам – занимайся законодательной работой. От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер. Шутки о собаках действительно смешные. Критика – уместна. Надеюсь, эта ситуация станет уроком для всех, кто ищет быстрой популярности”, – написала нардеп.