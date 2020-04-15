Текст меморандума #Буквам предоставил один из депутатов фракции.
В частности, в регламенте хотят указать, что если количество правок к законопроекту в пять раз или больше превышает количество статей, он может рассматриваться по особой процедуре.
При этом в случае рассмотрения законопроекта по особой процедуре каждый народный депутат будет иметь право внести не больше одной неучтенной поправки или предложения к проекту.
В то же время, парламентарий, показавший текст меморандума, при этом не сообщил, сколько депутатов фракции правящей партии уже подписались под ним.
Предполагается, что изменения в регламент позволят снять большинство поправок к антиколомойскому законопроекту относительно невозвращения бывшим владельцам “Приватбанка”. Как известно, их всего 16300.
- Ранее Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как “антиколомойский”. В соответствии с ним будет запрещено возвращение национализированных банков их экс-владельцам. Ко второму чтению к документу подано более 16 тысяч правок.
- Депутат от фракции “Слуга народа” Александр Качура подал обращение к главе редакционного совета национального проекта “Книга рекордов Украины” с прошением зафиксировать рекорд по количеству правок к “антиколомойскому” закону.
- Исключенный из “Слуги народа” нардеп Антон Поляков, который подал 6033 правки к “антиколомойскому” закону выдвинул ультиматум Верховной Раде.