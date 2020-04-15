Во фракции "Слуги народа" разработали меморандум, согласно которому депутаты обязуются внести изменения в регламент, чтобы быстрее рассмотреть правки к "антиколомойскому" закону.

Текст меморандума #Буквам предоставил один из депутатов фракции.

В частности, в регламенте хотят указать, что если количество правок к законопроекту в пять раз или больше превышает количество статей, он может рассматриваться по особой процедуре.

При этом в случае рассмотрения законопроекта по особой процедуре каждый народный депутат будет иметь право внести не больше одной неучтенной поправки или предложения к проекту.

В то же время, парламентарий, показавший текст меморандума, при этом не сообщил, сколько депутатов фракции правящей партии уже подписались под ним.

Предполагается, что изменения в регламент позволят снять большинство поправок к антиколомойскому законопроекту относительно невозвращения бывшим владельцам “Приватбанка”. Как известно, их всего 16300.